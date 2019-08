Bari, scivola su uno scoglio e cade in mare: grave bimbo di 3 anni

Un bimbo di tre anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto Terapia intensiva del Policlinico di Bari per un principio di annegamento dopo essere scivolato su uno scoglio cadendo in mare. E' successo nella spiaggia del Canalone del capoluogo pugliese. Sul posto è intervenuto personale del 118, riuscendo a rianimare il piccolo che cadendo pare abbia battuto la testa.