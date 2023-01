Bari, 23enne in coma e paralizzata porta a termine la gravidanza: lei è fuori pericolo, il bimbo sta bene

Le parole della direttrice di medicina fisica

"Lo scopo del team riabilitativo è rendere, per quanto possibile, autonoma e funzionale una persona che ha subìto una menomazione. È tanto più importante per una paziente gravida che dopo uno stato di coma, ricoverata in riabilitazione con un severo deficit cognitivo, una notevole difficoltà nella comprensione e nell'espressione verbale e la necessità della massima assistenza in tutti i cambi e i trasferimenti posturali", dice Marisa Megna, direttrice dell'unità operativa di medicina fisica, riabilitazione e unità spinale unipolare. Quando si è ripresa dal parto, lo staff l'ha sottoposta alla stimolazione transcranica a corrente diretta che prevede l'utilizzo non invasivo della corrente elettrica a bassa intensità per favorire la neuromodulazione delle zone dell'encefalo deputate al linguaggio e al movimento. "È stato emozionante e commovente vedere la donna muovere il braccio e la mano destra, abilità in precedenza venuta meno come conseguenza dell'accidente cerebrovascolare. La paziente è giovane, ha ampie possibilità di recupero", conclude.