Bari, partorisce in casa: ginecologo la guida in videochiamata

Parto in casa grazie a un ginecologo collegato in videochiamata con WhatsApp a Ruvo di Puglia, nel Barese.

Mamma e figlio stanno bene e sono ricoverati in ospedale. Tutto è cominciato verso le 4 del mattino, quando la donna ha cominciato ad avvertire qualche fastidio. Attorno alle 7 ha chiamato il suo ginecologo di fiducia, Francesco Meo, in servizio alla ginecologia dell'ospedale San Paolo di Bari, che in quel momento si trovava a casa, perché le contrazioni erano diventate ritmiche.