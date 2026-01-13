Bari, il mistero del meteorite caduto a Casamassima: il parere del fisico Albertini

"Quando vediamo questi oggetti entrare nella nostra orbita - prosegue Albertini -, l'incontro tra il meteorite e l'atmosfera infiammano l'oggetto e rilascia una scia luminosa". Albertini ha poi commentato anche quanto avvenuto nei giorni scorsi a Mosca, quando una scia luminosa verde e rossa ha illuminato i cieli russi: "Probabilmente in quel caso il meteorite era già consumato, vista la lentezza con cui si è mossa la scia".