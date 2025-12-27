Lite in abitazione nel Barese, 26enne ferito con colpi di pistola

Un 26enne, di nazionalità bulgara, è stato ferito con colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto. È accaduto nella tarda serata di venerdì, in una abitazione di Rutigliano, nel Barese. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Policlinico di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane ha tre ferite alla regione dorsale e sotto la clavicola. Chi ha premuto il grilletto di una pistola calibro 9, è fuggito. Indagano i carabinieri.