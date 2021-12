Bari, istigava a compiere attentati jihadisti: arrestato un 31enne pakistano

Gli investigatori hanno evidenziato una "continua attività di propaganda apologetica, tramite Facebook, consistente in post e commenti a favore dei metodi terroristici e delle vittorie delle milizie talebane".

Già espulso e in attesa di rimpatrio - Il pakistano, residente a Francavilla al Mare da circa tre anni e impiegato come autolavaggista, era già stato colpito il 18 agosto dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Chieti ed era in attesa dell'esecuzione del rimpatrio coattivo.

La propaganda islamista - Faiz si rivolgeva in lingua urdu ai propri concittadini, residenti sia in Italia sia in Pakistan, "tentando di influenzarli in senso radicale, pubblicando immagini elogiative dei talebani, e in particolare dell'organizzazione terroristica Tehrik-i-Taliban Pakistan". Sul suo telefono, sottoposto a sequestro, sono stati infatti rinvenuti molti video e fotografie, alcuni dei quali anche pubblicati e condivisi sui social, dei campi di addestramento in Afghanistan, di miliziani armati, effigi di Osama Bin Laden e dei leader talebani, "con espressioni elogiative nei confronti delle organizzazioni jihadiste, invitanti anche esplicitamente al martirio contro gli infedeli".