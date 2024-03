Bari, infondate le frasi di un pentito su accordi con il sindaco Decaro: il gip archivia

L'intercettazione: "Decaro non dà niente, quegli altri danno un sacco di soldi"

In un'altra intercettazione nell'ambito dell'inchiesta "codice interno" che ha portato nei giorni scorsi a 130 arresti svelando casi di voto di scambio politico mafioso, era emerso che due esponenti del clan Parisi, parlando tra loro, dicevano: "Decaro non dà niente. Quegli altri danno un sacco di soldi". I due avrebbero contribuito alla elezione della consigliera Maria Carmen Lorusso al Comune di Bari, con lo schieramento del centrodestra nel 2019. Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale sono tra le 130 persone arrestate e sono accusati di voto di scambio politico-mafioso perché si sarebbero procurati voti dai clan. Le indagini hanno anche accertato infiltrazioni mafiose nell'azienda di trasporto pubblico Amtab, che è stata quindi messa sotto amministrazione giudiziaria.