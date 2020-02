Bari: girano un videoclip con finto assalto a un portavalori, ma arrivano i carabinieri

Due auto e due moto che affiancano un furgone portavalori, con tanto di persone armate: un assalto in piena regola, ma è tutto finto. E' la scena di un set non autorizzato allestito nella periferia di Bari per girare un videoclip musicale di un rapper e un cantante neomelodico. Ed è anche la scena di fronte alla quale si sono ritrovati i carabinieri, che hanno bloccato le riprese. L'ipotesi di reato è istigazione a commettere un delitto.