Bari, famiglia schiava del web: restano chiusi in casa per due anni

Per una famiglia salentina, il web era diventato una dipendenza patologica, tanto da indurre i genitori e i due figli, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 15 anni, a restare segregati in casa per due anni e mezzo. L’unica ad uscire era la figlia minore, che andava a scuola e a comprare il cibo per la famiglia che si alimentava solo con caramelle e merendine.