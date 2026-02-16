Bari, case popolari nelle mani dei clan: "Se ci sgomberate, bruciamo tutto"

A Bari esplode la protesta degli occupanti abusivi. Nel quartiere Enziteto, zona da anni segnata dalla presenza della criminalità organizzata e da alloggi popolari finiti sotto il controllo dei clan, nelle ultime settimane sono iniziati gli sgomberi. Un intervento che ha acceso la tensione e spinto molti residenti irregolari a dichiararsi pronti a tutto pur di non lasciare le abitazioni.