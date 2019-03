Bari, beve succo di frutta in un bar: bimbo ricoverato, ipotesi soda caustica

Un bimbo di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa di lesioni a esofago e stomaco provocate da una sostanza caustica contenuta probabilmente in un succo di frutta ingerito in un bar della provincia. Il piccolo non è in pericolo di vita. I fatti risalgono a sabato e sarebbero avvenuti a Gioia del Colle. Sulla vicenda sono stati avviati anche accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dal pm della Procura di Bari Baldo Pisani, che dovranno stabilire l'esatta dinamica dei fatti e individuare le eventuali responsabilità.