Bari, Bellomo interrogato per 9 ore: ha negato tutte le accuse

L'ex giudice barese del Consiglio di Stato Francesco Bellomo ha "contrastato in modo molto rigoroso e documentato tutte le accuse che gli vengono rivolte", rispondendo per più di 9 ore alle domande del gip del Tribunale di Bari nell'interrogatorio di garanzia. I suoi difensori, Beniamino Migliucci e Gianluca D'Oria, hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari ai quali l'ex giudice è sottoposto da una settimana per maltrattamento e estorsione.