Bari, arrestato per furto in appartamento il fratellastro di Antonio Cassano

Ansa

Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex calciatore Antonio, è stato arrestato con l'accusa di furto per aver svaligiato un appartamento di Sannicandro, comune tra Bari e Modugno. Il colpo risale al 10 giugno. Cassano, insieme ad altri due complici ancora da identificare, scassinò gli infissi ed entrò nell'abitazione portando via gioielli in oro, tre Rolex, borse griffrate e denaro contante per un valore complessivo di 30mila euro.