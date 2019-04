Bari, a 9 anni va in chiesa per la comunione con la Ferrari: è il figlio di un boss in carcere

Sta facendo discutere la storia di un ragazzino di nove anni, figlio di un boss barese, che è stato accompagnato in chiesa a bordo di una fiammante Ferrari cabrio rossa, in occasione della sua prima comunione. L'episodio, che risale a domenica 28 aprile, è avvenuto nel quartiere Libertà di Bari. Il padre, al momento detenuto in carcere, non ha potuto partecipare alla celebrazione perché gli stato negato il permesso.