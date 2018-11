Bari, 8 casi di morbillo in ospedale: c'è il sospetto che l'infezione sia partita dalla figlia di no-vax

A contagiare 8 bimbi ricoverati per morbillo all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari (con un nono probabile caso) potrebbe essere stata una bambina di 10 anni, figlia di genitori "no-vax". L'epidemia sarebbe scoppiata anche per via della tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge: il caso della piccola non sarebbe stato segnalato per tempo alle autorità sanitarie.