Bari, 12enne morì dopo intervento: in sala operatoria mancavano termometro e farmaco salvavita

E' la conclusione a cui è giiunta la consulenza medico-legale depositata nei giorni scorsi e disposta dal tribunale civile di Bari nella causa per il risarcimento danni relativo alla morte della 12enne, sul quale la mamma con le due nonne della ragazza e il policlinico sono al momento in disaccordo sulla quantificazione. Nel procedimento penale per omicidio colposo, invece, l'anestesista Vito De Renzo ha chiesto il patteggiamento a 14 mesi mentre per il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, Leonardo Milella, il pm Bruna Manganelli sta valutando se chiedere il rinvio a giudizio.