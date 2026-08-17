Bimbo di 6 anni attaccato da un lupo a Noicattaro (Bari), gli abitanti: "Siamo preoccupati"

"Siamo molto preoccupati, la situazione è seria", racconta un abitante del Comune pugliese all'inviato di "Morning News", sottolineando come il numero di episodi ravvicinati abbia creato un clima di forte tensione. L'uomo spiega di non aver mai visto direttamente l'animale, ma di aver visionato diversi video girati da compaesani che si sono trovati faccia a faccia con il predatore. "Il lupo è da catturare e riportare nel suo habitat", aggiunge, evidenziando il timore che ormai accompagna le attività quotidiane.