Bari, bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio: è in rianimazione

A Noicattaro (Bari), nella serata di martedì, una bambina di sei anni è stata aggredita da un cane randagio. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa, è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero stabili.