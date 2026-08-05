A Noicattaro

Bari, bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio: è in rianimazione

La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Le sue condizioni sarebbero stabili

05 Ago 2026 - 10:43
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© ansa

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A Noicattaro (Bari), nella serata di martedì, una bambina di sei anni è stata aggredita da un cane randagio. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa, è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero stabili.

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La bimba ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di mercoledì le ferite saranno trattate dagli specialisti della Chirurgia plastica. La piccola resterà in osservazione ed è costantemente monitorata dall'equipe medica.

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