Assalto a blindato in Puglia, banditi incendiano auto sulla A16

Un gruppo di banditi ha dato alle fiamme due auto per tentare di rapinare un furgone blindato sull'autostrada A16 Napoli-Canosa all'altezza del chilometro 154. Per consentire i rilievi da parte della polizia stradale e la rimozione delle carcasse, il tratto tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa è rimasto chiuso per un paio d'ore all'alba di martedì.