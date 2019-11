ArcelorMittal: "Con il governo incontro costruttivo, confronto continua"

Per ArcelorMittal "l'incontro tenutosi venerdì con Giuseppe Conte e altri membri del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo". "Le discussioni - si legge in una nota diramata dalla multinazionale - continueranno con l'obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto".