ArcelorMittal, azienda: "Possibili emissioni durante lo spegnimento"

"Le operazioni per la sospensione potrebbero comportare fasi transitorie con possibili emissioni visibili e accensione delle torce dello stabilimento siderurgico". Lo ha scritto ArcelorMittal nella lettera in cui comunica il piano di spegnimento dello stabilimento. Al tavolo tra l'azienda e i sindacati, il ministro Patuanelli avrebbe invece sottolineato che il governo non riconosce che ci sia oggi un diritto di recesso.