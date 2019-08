Puglia, una 48enne uccide l'ex marito a coltellate in strada

Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate l'ex marito di 53 al culmine di una lite a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Tra i due era nato, in casa della donna, un violento diverbio poi proseguito in strada, dove è avvenuto l'omicidio. L'uomo è stato colpito con un fendente al collo. La donna è stata subito fermata dai carabinieri di Cerignola (Foggia), che l'hanno portata in caserma.