Egitto, uccide il marito con un cocktail di Viagra e sonniferi: arrestata

Sembrava che fosse morto per un malore. E invece a ucciderlo era stata la moglie, che per tre giorni aveva sciolto nel cibo che gli preparava pasticche di Viagra proprio con l'obiettivo di eliminare il marito e poter sposare l'uomo di cui si era innamorata. Il diabolico piano è stato messo in atto dalla donna e dal suo amante qualche giorno fa in Egitto a Il Cairo, nel quartiere di El-Zaher.