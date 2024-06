Le visite mediche, documentate dal Tg satirico, vengono svolte alla sola presenza di un'infermiera che richiede pagamenti in contanti (35 euro), senza ricevuta, per un certificato che non sarebbe regolare. "La visita si fa con il medico che visita il paziente. Lì il medico non si vede mai, neanche telematicamente. Non è regolare, neanche il testo è conforme al testo ufficiale di legge pubblicato" risponde il Dottor Roberto Carlo Rossi, Presidente Omceo Milano.