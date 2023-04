Psichiatra uccisa, la zia di Seung: chiedo scusa alla famiglia

"Vi voglio bene - ha aggiunto a Raiuno - rivolgendosi ai figli della dottoressa uccisa da suo nipote - e vorrei conoscere questi ragazzi. Li vorrei vedere. E' un gesto forte quello che voglio fare, ma sto male".

La donna vive a Torre del Lago (Lucca), il paese dove è stato arrestato Seung. "Questo mio nipote doveva essere curato - prosegue - Non era mia sorella che poteva fare qualcosa, ma lo Stato. Qui qualcuno deve intervenire perché sono situazioni che stanno succedendo tutti i giorni, qui ammazzano come se niente fosse. Mia sorella ha fatto di tutto e di più per poterlo aiutare ma era il figlio che non voleva vedere mia sorella".

"Da quando il figlio non stava bene - ha concluso -, si era chiusa in se stessa si era allontanata anche da me". Infine la zia ricorda di avere visto il nipote "circa 15 giorni fa: passava di qui, l'ho visto qui fuori". "Passava a prendere il treno - ha concluso - perché lui andava a Lucca, a Pisa, a Napoli, cioè lo lasciavano anche libero. Lo tenevano un periodo sotto controllo, poi lo lasciavano libero".