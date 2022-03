"Protocollo d'Intesa non sufficiente", autotrasportatori confermano lo sciopero

Le federazioni aderenti a Unatras, dopo un "attento esame" delle indicazioni sui possibili interventi presentati nell'incontro di martedì sera al ministero dei Trasporti, "lo hanno giudicato insufficiente".

Per questo confermano il fermo dell'autotrasporto per il 4 aprile. "Pur apprezzando le ipotesi illustrate dal viceministro Teresa Bellanova, Unatras ribadisce che gli autotrasportatori necessitano di provvedimenti concreti e certi. A oggi non è previsto nulla di tutto questo. E' finito il tempo degli annunci".