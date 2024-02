"Agricoltori traditi": giovedì in 20mila al Circo Massimo a Roma

Tgcom24

Dopo l'incontro con Lollobrigida "Abbiamo deciso di cambiare strategia: abbiamo iniziato con dei presidi lenti, quello che ci ha combinato ieri il ministro ci ha costretto a dare una risposta rapida", ha aggiunto Calvani, parlando dell'incontro con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Pro e contro il ministro Lollobrigida Il fronte della protesta però si spacca. Secondo Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo, l'incontro con Lollobrigida "è andato male, siamo usciti solo con delle promesse. Il presidio di via Nomentana quindi resta, anzi lo rafforzeremo. Sono in arrivo altri mezzi. Arriveremo a mille trattori". Il ministro "è venuto qui senza essere invitato e al suo arrivo è stato anche fischiato", ha aggiunto. Ma tra gli agricoltori che appoggiano la protesta del movimento c'è chi la vede diversamente. "Secondo me è stato un confronto costruttivo, il ministro ha promesso che la porta per noi resta sempre aperta", ha spiegato Roberto Rosati.

Lollobrigida: "Agricoltori esasperati, governo al loro fianco" Da parte sua il ministro Lollobrigida ha detto: "Ho trovato tutta gente che aveva

chiarissimo che il nostro governo è al loro fianco. Si tratta di persone che arrivano a fare 10 ore di percorso a 40 all'ora su un trattore da Pescara a Roma. Per spingerli fino a lì significa che l'esasperazione è forte e quindi vogliono vedere fatti concreti". Intercettato all'aeroporto di Ciampino in partenza per la Sardegna, ha poi aggiunto: "Siamo solo all'inizio di un percorso ma per cambiare una deriva ormai trentennale non si fa in 16 mesi. Conto che con la nuova commissione europea ci sia un cambio di rotta e si invertano i fattori".

Lega: "Mai con chi ha messo in ginocchio il settore" Sul tema della protesta degli agricoltori è uscito un comunicato della Lega: "La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo. Mentre infatti c'era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione Ue disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, imprese, lavoratori e famiglie, la Lega non ha mai avuto dubbi e fin dall'inizio ha difeso gli interessi di agricoltori, pescatori e produttori italiani". La not apoi annuncia che nelle prossime settimane il Carroccio respingerà "direttive e regolamenti su industria e packaging che creerebbero ulteriori danni e chiedendo una revisione anticipata di una Pac che così non funziona".