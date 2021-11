Prosecco, Federvini: "La battaglia è una questione di principio"

La battaglia contro il Prosek è "una questione di principio che dovrebbe allarmare non solo l'Italia ma tutti i Paesi europei che hanno un patrimonio di denominazioni da difendere". Lo ha detto Vittorio Cino, direttore generale di Federvini-Confindustria in merito alla richiesta croata di riconoscere il Prosek come menzione tradizionale. "Intensifichiamo il dialogo con le associazioni di categoria europee per fare pressioni su Bruxelles", ha aggiunto.