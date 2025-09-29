Logo Tgcom24
Proiettile a don Patriciello, il prete di Caivano: "Sono preoccupato"

29 Set 2025 - 18:37
© Ansa

© Ansa

Don Maurizio Patriciello si è detto "preoccupato" a causa dell'atto intimidatorio di domenica, in cui un uomo di 75 anni, Vittorio De Luca, gli ha consegnato un proiettile durante la messa. "Vittorio è una persona cui voglio bene - ha spiegato il prete anticamorra di Caivano -, non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che con i suoi fratelli ha messo in piedi il clan Ciccarelli Sautto". Don Patriciello ha spiegato che, il giorno prima, il 75enne era andato in chiesa dicendogli "una cosa strana del tipo 'tanto a me nessuno mi fa niente perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere'". "Sul momento non ho dato particolare peso a quelle parole. Ora si", ha aggiunto.

don maurizio patriciello

