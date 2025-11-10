Dramma a Cassino, professore di filosofia muore in aula davanti ai colleghi

L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì all'interno di un'aula del Liceo classico "Varrone". Il professore si trovava nella stanza insieme ad alcuni colleghi, con i quali stava conversando, quando ha accusato il malore. Gli studenti, impegnati in un'esperienza formativa in Trentino, non erano presenti. L'uomo è riuscito solo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. Episodi simili avevano colpito altre scuole italiane, come ricordato nel caso di Pordenone quando un prof 49enne non si è presentato alla maturità ed è stato trovato morto in casa.