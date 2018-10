Prof. Maffè: “Tassi di interesse più elevati. Si rischia un altro 1992”

Non si fermano le polemiche intorno alla manovra. Ma con le iniziative prese dal governo giallo-verde cosa succederà ai soldi degli italiani? Prova a rispondere, ai microfoni di Stasera Italia, il professore della Bocconi, Carlo Alberto Carnevale Maffè: “Chi deve chiedere un prestito o aprire un nuovo mutuo ha la certezza di pagare un tasso d’interesse superiore”. Non va meglio a chi ha investito in titoli di Stato come Bot e Btp e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, con l’ipotesi della tassa patrimoniale. “Si potrebbe arrivare a una situazione simile a quella del 1992. Potrebbero metterci le mani nei conti correnti, prelevandoci dei soldi per coprire un deficit”.