Proclamato beato Papa Luciani, applauso della folla

La celebrazione -

Tra i concelebranti il cardinale Marcello Semeraro, arcivescovo-vescovo emerito di Albano, prefetto delle Cause dei Santi. Il postulatore Beniamino Stella ha chiesto, in latino, al Santo Padre di beatificare Luciani. Tra le personalità presenti alla cerimonia, anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

Festa a Canale d'Agordo -

A proposito di Veneto, a Canale d'Agordo, la località bellunese da cui era originario Papa Luciani, sono suonate lungamente a festa stamane le campane. Tutto il paese si è riunito in piazza, dedicata proprio a Luciani, per seguire attraverso il maxischermo la cerimonia a San Pietro. Un centinaio di fedeli della cittadina bellunese si trovano a Roma per assistere in presenza l'evento, altri trecento si sono mossi con i pullman alla volta di Roma da tutta la Diocesi di Belluno.

Le parole di Papa Francesco -

"Il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine". Lo ha detto papa Francesco nella messa in Piazza San Pietro per la beatificazione di Giovanni Paolo I. "Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria", ha sottolineato.

"Pastore mite e umile" -

Al contrario, "seguendo l'esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava se stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere". Perciò diceva, ha ricordato il Pontefice citando l'udienza generale del 6 settembre 1978: "Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi inutili. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore", ha aggiunto Francesco.