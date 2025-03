Processo Askatasuna, cori e applausi in Aula alla lettura della sentenza

Condanne per reati minori ma cade l'associazione a delinquere "perché il fatto non sussiste". È la decisione arrivata a Torino nel processo di primo grado con imputati 28 attivisti del centro sociale Askatasuna: a 16 di loro veniva contestata l'associazione a delinquere. Alla lettura della sentenza in Aula sono partiti i cori e gli applausi delle persone presenti.