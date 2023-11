Omicidio Giulia Cecchettin, prima notte in carcere a Verona per Filippo Turetta | Martedì l'interrogatorio davanti al gip

Turetta sarà trasferito nella sezione "protetti"

Il giovane sarà sottoposto alle valutazioni psicologiche e psichiatriche prima di essere trasferito nella sezione "protetti", quella per i detenuti per reati a "forte riprovazione sociale" che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati. Turetta si trova in una cella assieme a un altro detenuto, anche lui in carcere per reati molto gravi e dello stesso genere. E' sorvegliato a vista dagli agenti di polizia penitenziaria, anche di notte, per evitare gesti autolesionistici.