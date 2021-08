Prezzo dei tamponi, Fedriga: "Possiamo arrivare a dimezzare il costo"

A 48 ore dall'entrata in vigore del Green pass il presidente della conferenza Stato-Regioni è intervenuto a "Morning News" per chiarire alcuni punti legati al certificato verde: "Possiamo arrivare a dimezzare il costo dei tamponi - spiega il presidente del Friuli - al momento sono ancora insufficienti le risorse, ma dai 20-26 euro attuali potremmo cercare di arrivare a far pagare un tampone la metà".

Per Fedriga, però, oltre ai tamponi c'è un altro problema pratico legato Green pass: "Secondo me è sbagliato trasformare i ristoratori in controllori - ha spiegato - ed è in questo senso che bisogna cercare di trovare una strada alternativa per non trasferire quest'onere agli esercenti". Il governatore del Friuli ha poi parlato della situazione legata ai mezzi di trasporto: "Bisogna aumentare i mezzi a disposizione - ha affermato - una soluzione, che non risolve il problema, ma che può aiutare è installare purificatori d'aria a bordo come abbiamo fatto in Friuli". Infine, sui vaccini Fedriga ha detto: "Nessun vaccino è controllato come questo, l'analisi e il controllo è costante e il livello di sicurezza è massimo".