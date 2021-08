Il Green pass sarà obbligatorio, dal 6 agosto, per alcune attività all'interno della Camera. Il certificato verde sarà necessario per accedere a strutture di ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per partecipare a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa; per l'accesso alle sedi della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio Storico della Camera; per i candidati convocati per prove di concorso.