Presunto depistaggio strage di via D'Amelio, la figlia di Borsellino: "Il Csm non ha fatto nulla"

Il Consiglio superiore della magistratura "non ha fatto nulla sul piano disciplinare" in merito al depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Lo ha denunciato Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso nel 1992, aggiungendo: "Quando il Csm si è mosso non l'ha fatto di sua iniziativa, ma solo su input di noi familiari e questo per me è abominevole".