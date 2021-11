Presentato il "Calendesercito 2022": in 12 mesi l'impegno dei nostri militari

Sempre in prima linea per la difesa dei cittadini. Questo il motto della presentazione del "CalendEsercito 2022", una svolta all’interno della Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito. Il tema per la prossima edizione è "Le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino", per raccontare come le Forze Armate siano sempre pronte a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese.