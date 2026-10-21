I vincitori della III°edizione del Premio giornalistico Paolo Graldi

I vincitori della terza edizione del Premio giornalistico Paolo Graldi sono stati scelti: la giuria, sotto la presidenza di Gianni Letta, ha individuato i prodotti migliori nelle varie categorie. I valori fondamentali che questo riconoscimento vuole esaltare sono autorevolezza e competenza, uniti all'impegno costante nella ricerca dei dettagli utili alla comprensione di ogni avvertimento, dalla cronaca locale ai grandi eventi internazionali. Ideali che hanno caratterizzato il percorso professionale del giornalista Paolo Graldi. La consegna dei riconoscimenti avverrà il prossimo 4 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, nel corso di un evento condotto dalla giornalista Valentina Bendicenti.
La commissione
La giuria, coordinata da Massimo Martinelli è composta da Emilio Albertario, Stefania Battistini, Giovanni Bianconi, Maurizio Caprara, Paolo Conti, Luigi Contu, Alessandro De Angelis, Margherita De Bac, Ferruccio De Bortoli, Franco Ferraro, Stefano Folli, Massimo Franco, Giovanni Grasso, Bruno Manfellotto, Silvana Mazzocchi, Clemente Mimun, Antonio Padellaro, Barbara Palombelli, Vittorio Sabadin, Cecilia Sala, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo e Antonello Valentini.
I vincitori
Nella sezione "Giornalismo Politico" il riconoscimento è andato a Simone Canettieri, giornalista di politica e cronaca parlamentare, firma del Corriere della Sera.
Il premio per il "Giornalismo d’Inchiesta" è assegnato a Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera e firma di riferimento per l’approfondimento economico, finanziario e internazionale.
Per il "Giornalismo Giudiziario" si è aggiudicata il premio Valeria Di Corrado, giornalista del Messaggero, specializzata nella cronaca giudiziaria.
Vincitore per il "Giornalismo Radiotelevisivo" è Giancarlo Loquenzi, giornalista e conduttore di Zapping su Rai Radio 1.
Nella sezione "Autore Radio TV" la giuria ha assegnato il premio a Luca Marcenaro, professionista Rai, per il suo contributo nell’ideazione e nella realizzazione di contenuti radiotelevisivi.
Il riconoscimento "Giornalista Under 35" è attribuito a Giacomo Salvini, cronista parlamentare de Il Fatto Quotidiano, impegnato nell’approfondimento della politica italiana e delle istituzioni.
Il premio per la sezione "Comunicatore" è assegnato a Federica De Sanctis, responsabile Media Relations di Poste Italiane e Direttrice di TGPoste, per il suo percorso professionale nel campo della comunicazione istituzionale e delle relazioni con i media.
La vincitrice nella categoria "Giornalismo Scientifico" è Carla Massi, giornalista de Il Messaggero, impegnata nell’informazione e nella divulgazione sui temi della scienza e della salute.