I vincitori della III°edizione del Premio giornalistico Paolo Graldi

I vincitori della terza edizione del Premio giornalistico Paolo Graldi sono stati scelti: la giuria, sotto la presidenza di Gianni Letta, ha individuato i prodotti migliori nelle varie categorie. I valori fondamentali che questo riconoscimento vuole esaltare sono autorevolezza e competenza, uniti all'impegno costante nella ricerca dei dettagli utili alla comprensione di ogni avvertimento, dalla cronaca locale ai grandi eventi internazionali. Ideali che hanno caratterizzato il percorso professionale del giornalista Paolo Graldi. La consegna dei riconoscimenti avverrà il prossimo 4 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, nel corso di un evento condotto dalla giornalista Valentina Bendicenti.