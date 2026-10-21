Premio Sacharov, annunciati i tre finalisti

I deputati delle commissioni per gli Affari esteri e per lo Sviluppo del Parlamento europeo hanno selezionato i tre finalisti per il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2026, il riconoscimento conferito dal Parlamento europeo a chi si impegna e lavora a favore dei diritti umani. Si tratta, si legge sul sito del Parlamento europeo, "della Corte penale internazionale e i suoi funzionari, di Tundu Lissu, avvocato, leader politico e difensore dei diritti umani perseguitato per motivi politici (Tanzania); Taraneh e Romina Rahimi, a nome di tutte le persone perseguitate dal regime islamico iraniano".