Premio Avanti 2026 al direttore Andrea Pucci

Il Premio Avanti 2026 è stato assegnato al direttore di Tgcom24 Andrea Pucci, "protagonista da oltre quarant’anni del giornalismo italiano e punta di diamante dell’informazione Mediaset". Il riconoscimento è stato attribuito dalla giuria, della quale fanno parte, tra gli altri, Livio Valvano e Giada Fazzalari, direttori dell'Avanti! online e dell'Avanti della Domenica, ed è stato consegnato da Gaetano Amatruda, direttore editoriale Avanti!.