Premio Avanti 2026 al direttore Andrea Pucci

Il Premio Avanti 2026 è stato assegnato al direttore di Tgcom24 Andrea Pucci, "protagonista da oltre quarant’anni del giornalismo italiano e punta di diamante dell’informazione Mediaset". Il riconoscimento è stato attribuito dalla giuria, della quale fanno parte, tra gli altri, Livio Valvano e Giada Fazzalari, direttori dell'Avanti! online e dell'Avanti della Domenica, ed è stato consegnato da Gaetano Amatruda, direttore editoriale Avanti!.
"Siamo felici di premiare Andrea Pucci – dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, – un grande giornalista che ha attraversato oltre quarant’anni di informazione italiana mantenendo intatta la passione per il mestiere. Nei ruoli di grande responsabilità che ha ricoperto ha sempre garantito professionalità e pluralismo”.
"Andrea Pucci è innanzitutto un galantuomo. Un direttore – afferma Gaetano Amatruda – che, sempre, ha continuato a sentirsi cronista anche ai vertici dell'informazione. Uno di quei giornalisti che preferiscono far parlare le notizie piuttosto che parlare delle notizie".