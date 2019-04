Precaria rivela al titolare di essere incinta: lui la premia con un'assunzione a tempo indeterminato

Una piccola storia bella che arriva dalla provincia. In un periodo in cui anche solo trovare un lavoro stabile è una chimera. Pistollato, 36 anni, titolare di una azienda di articoli per il giardinaggio, l'orto e prodotti per l'agricoltura, non ha avuto dubbi quando si è trovata di fronte la sua collaboratrice: "Mi ha dato fiducia mettendosi in una situazione potenzialmente vulnerabile spiega ma se si dà onestà, si oncassa onestà. Spesso gli imprenditori vengono dipinti come approfittatori che pensano solo a fare soldi sulle spalle dei dipendenti. Non è così. Solo creando una squadra e responsabilizzando i propri collaboratori è possibile lavorare uniti per un obiettivo comune".



Sui social si è scatenato un dibattito molto acceso. Da una parte, appunto, il racconto della 28enne di Mogliano Veneto. Dall'altra quello di tante altre ragazze che non sono state così fortunate in analoghe situazioni. Ma Pistollato ha risposto anche a loro tramite Facebook: "Spero di essere un buon esempio, se non si vede il dipendente come un semplice lavoratore fine a sé stesso, è possibile ricevere qualcosa in cambio che consente di creare una vera squadra. Vale nelle piccole e medie imprese, ma, pur a settori, dovrebbe essere lo stesso anche in quelle grandi".