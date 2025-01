Violenza sessuale su due giovani, arrestato un volontario a Prato

Un uomo è stato arrestato e portato in carcere a Prato con l'accusa di aver abusato sessualmente di due giovani donne, di cui una minore, nell'ambito dell'attività di volontariato che svolge. Non sono stati diffusi età e identità dell'uomo. Secondo la procura l'uomo, "ha usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica".