Catania, abusi sessuali sulla figlia piccola della convivente: arrestato

La squadra mobile ha ascoltato l'operatrice della struttura che aveva sentito e confidenze raccontate a un'ospite della comunità. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro nell'audizione protetta della vittima e in altre testimonianze. Dalle indagini è emerso che il 40enne per obbligare la bambina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale la minacciava e la picchiava, oppure la lusingava con regali che le venivano tolti in caso di un rifiuto. Grazie agli accertamenti, contesta la Procura di Catania, è stato ricostruito un quadro di maltrattamenti subiti da tutti i componenti del nucleo familiare, compresi altri due figli minorenni.