Prato, positivi al Covid ma introvabili: mistero su dieci cittadini cinesi

Ansa

Sono risultati positivi al Covid dopo un tampone effettuato in un laboratorio privato di Prato, ma quando i tecnici del dipartimento di prevenzione hanno provato a contattarli per risalire alla catena di contagio non hanno trovato nessuno, O quasi: su 25 contagiati solo dieci hanno risposto. Sono tutti cittadini cinesi e ora è giallo su dove sono realmente.