Prato, Lgbtq escluse dal ballo delle debuttanti | Una liceale: "Privata di una cosa normale"

Un appuntamento imperdibile per gli studenti dell'ultimo anno del Convitto Cicognini di Prato, ma non accessibile a tutti. Lo statuto non lo prevede e, nonostante le richieste arrivate alla preside dell'istituto, non è stato possibile effettuare nessuna modifica: "È stata una grande delusione - racconta una delle ragazze escluse - Sono stata privata di una cosa normale come ballare".

Lei e un'altra quindicina di compagni hanno iniziato a porre il problema già a novembre.Sono andati a parlare con la dirigente più volte ma l

a risposta è stata un rifiuto

. "Avrei voluto invitare una ragazza che mi piaceva - spiega amareggiata a La stampa - mi hanno detto che non è possibile. Posso solo invitare un ragazzo ma non mi interessa andare con uno sconosciuto. Avrebbe un senso partecipare al ballo se accanto a me ci fosse una persona che amo".

La preside ha spiegato che è una tradizione centenaria e che per cambiarla bisogna sovvertire tutto,

ma ha promesso (in una lettera scritta all'Arci Gay di Prato e Pistoia) che da settembre 2022 attiverà l'iter necessario per modificare gli schemi tradizionali. Insomma, se tutto va bene per il 2023 qualcosa potrebbe cambiare...ma intanto quest'anno va così. "A settembre non sarò più al Convitto - fa notare la ragazza - Mi hanno impedito di vivere un momento unico che non si ripeterà più".