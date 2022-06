Prato, escluse dal ballo perché gay: dopo il dietrofront del liceo, Adele e Viola partecipano insieme

Convitto Cicognini di Prato

All'inizio di maggio, le due ragazze erano state escluse dall'evento organizzato per gli studenti dell'ultimo anno dalperché lo statuto non prevedeva la partecipazione delle coppie omosessuali. Dopo la denuncia pubblica di Viola e le successive polemiche, il regolamento interno era stato cambiato ed esteso alle coppie gay. Una vittoria per le giovani, che sono riuscite a far modificare una tradizione centenaria.