Pozzuoli, scontro tra scooter e auto: muore uno studente di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita e un suo amico di 17 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Pozzuoli, nel Napoletano. I due stavano raggiungendo la scuola ad Arco Felice a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile. Il sedicenne, residente a Marano, è deceduto sul posto a seguito dell’impatto. Il diciassettenne, originario di Bacoli, è stato invece soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in via Fasano, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.