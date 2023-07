Pozzuoli (Napoli), marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

A Pozzuoli (Napoli) i carabinieri hanno ritrovato i cadaveri di un uomo e una donna (verosimilmente marito e moglie) all'interno della loro abitazione di via Parini 10.

I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione arrivata al 112 alle 17:30 in cui si parlava di colpi di arma da fuoco esplosi. Entrambi i corpi presentano ferite riconducibili ad una pistola. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio quella di un omicidio-suicidio.