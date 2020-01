Pozzo Strada, un gallo sveglia i residenti prima dell’alba: quartiere in rivolta

Ogni mattina il gallo canta e sveglia i residenti. Un classico, in campagna. Decisamente più inusuale in città. Eppure, accade a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, dove alle 4,30 in punto, prima ancora dell’alba, si sente un gallo "cantare". Un fastidio per i residenti, che, sempre più esasperati, hanno deciso di protestare. Svegliarsi prima del sorgere del sole, soprattutto per chi vive in città, domenica compresa, non è sicuramente cosa gradita...